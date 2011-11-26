На Великій лаврській дзвінниці купол засяяв мов новий

23 листопада, в День народження Предстоятеля Української православної церкви Митрополита ВОЛОДИМИРА, реставратори зняли риштування з хреста та маківки найвищої православної дзвіниці в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, зазначивши, що після тривалої перерви кияни та гості міста знов мають змогу милуватися позолоченим хрестом та маківкою дзвіниці Києво-Печерської лаври, яка є одною з головних пам’яток української столиці.

«Відкриття хреста та маківки Великої лаврської дзвіниці є логічним завершенням першого етапу реставрації цієї споруди, - зазначив головний архітектор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр РОМАНЧЕНКО. – Вперше за останні тридцять років реставратори отримали доступ до самого верхнього ярусу та куполу дзвіниці й провели детальне обстеження технічного стану об’єкта. Спочатку було встановлене риштування по всьому зовнішньому периметру третього та четвертого ярусів споруди. Спеціалісти визначили проблемі ділянки на маківці та хресті дзвіниці, провели укріплення конструкції, усунули зовнішні недоліки, зняли іржу та залишки старої позолоти. Потім маківку та хрест заново позолотили».

Крім того, відреставрували восьмигранний барабан лаврської дзвіниці (конструкція, що знаходиться під маківкою споруди). На кожній грані є ікони із зображенням Ісуса Христа, Божої Матері та Апостолів. Ці святині було повністю відновлено: розписи розчистили та відреставрували, а тло ікон покрили позолотою.

За словами генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Марини ГРОМОВОЇ, ця подія була приурочена до 76-річчя Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА. Відкриття хреста стало символічним подарунком предстоятелю УПЦ, що вселяє у віруючих надію на якнайшвидше одужання Митрополита.

Наразі ремонтно-реставраційні роботи на дзвіниці тривають. Зараз реставратори працюють над третім та четвертим ярусами споруди.