Столичний експрес Київ-Москва міняє розклад

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») і ВАТ «Російські залізниці» (РЖД, Росія) з 3 грудня 2011 року відкоригують розклад руху нічного швидкого потягу № 1/2 Київ - Москва "Столичний експрес".

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізнице», з 3 грудня 2011 року потяг № 2 сполученням Київ - Москва відправлятиметься з Києва о 19:50 і прибуватиме на Київський вокзал Москви о 6:43. Час у дорозі становитиме 8 годин 53 хвилин. На сьогодні «Столичний експрес» відправляється з Києва о 20:52 і прибуває до Москви о 9:01. Час у дорозі становить 9 години 44 хвилини.

Потяг № 1 Москва - Київ з 3 грудня відправлятиметься з Москви о 23:37 і прибуватиме до Києва о 6:23. Час у дорозі становитиме 8 годин 46 хвилин. На сьогодні цей потяг відправляється з Москви о 23:17, прибуває до Києва о 6:24 і перебуває у дорозі 9 годин 07 хвилин.

Час відправлення і прибуття потягу - місцевий.

Нагадаємо, що з травня 2011 року «Столичний експрес» працює у новому режимі без нічних зупинок для прикордонного і митного контролю, а також без технологічної зупинки для заміни електровозу.

Прикордонний і митний контроль пасажирів проводяться перед відправленням потягу і в останні 20 хвилин перед прибуттям потягу до пункту призначення. Відмова від заміни електровозу забезпечує використання двосистемного пасажирського електровозу ЭП10.

Довідка УНІАН. Швидкісний потяг № 1/2 "Столичний експрес" курсує між Києвом і Москвою з серпня 2005 року. Максимальна швидкість експреса - 140 км/год, маршрутна (середня) швидкість - 102 км/год.

На маршруті працюють два склади потягу - українські і російські, сформовані з сучасних пасажирських вагонів виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і ВАТ «Тверской вагоностроительный завод» відповідно.