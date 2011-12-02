У тунелі харківського метро спіймали трьох молодиків

У Харкові троє чоловіків незаконно проникли до тунелю метро.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, невідомих чоловіків, які перебували у тунелі між станціями «Проспект Гагаріна» та «Метробудівників ім. Г.І.Ващенка», 29 листопада близько 22.00 помітив машиніст потяга.

Він повідомив правоохоронцям, що невідомі спочатку намагались сховатись біля колій, а коли це їм не вдалося, почали тікати тунелем.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Працівники міліції знайшли мобільний телефон «Нокіа» одного із порушників. За ним правоохоронці встановили і затримали трьох молодиків, 1985, 1986 та 1991 років народження. Свій вчинок чоловіки пояснили захопленням дигерством.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Затримані перебувають на підписці про невиїзд.