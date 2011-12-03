Громадянин Нігерії хотів відкрити бізнес в Україні

Працівники митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської обласної митниці виявили у громадянина Нігерії, який прилетів із Туреччини, незадекларовані 80 тис. 975 доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, валюту було виявлено після перетину іноземцем "білої лінії", яка позначає закінчення „зеленого коридору”, під час проходження його багажу через рентген-апарат митниці.

Громадянин Нігерії, який очолює одну із компаній в себе на батьківщині і планував відкрити власний бізнес в Україні, порушив встановлений ст. 68 Митного кодексу України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Складено протокол про порушення митних правил. Валюту вилучено до винесення судом рішення у справі.