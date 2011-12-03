Кабмін переділив гроші Хорошковського

Кабнет міністрів затвердив розпорядження № 1208-р від 30 листопада "Про перерозподіл деяких видатків, передбачених Службі безпеки на 2011 рік".

Текст розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, зменшено обсяг видатків споживання за програмами: “Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації” на 6 млн. 530 тис. гривень, у тому числі на оплату праці - 5 млн. 560 тис. гривень; “Координація діяльності у запобіганні терористичним актам” на 300 тис. гривень, у тому числі на оплату праці - 200 тис. гривень.

У той же час збільшено обсяг видатків споживання за програмами: “Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України” на 4 млн. 050 тис. гривень, у тому числі на оплату праці - 3 млн. 860 тис. гривень; “Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади” на 200 тис. гривень; “Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України” на 2 млн. 580 тис. гривень, у тому числі на оплату праці - 1 млн. 900 тис. гривень.

Міністерству фінансів доручено в установленому порядку внести відповідні зміни до розпису державного бюджету після погодження в установленому порядку СБУ перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.