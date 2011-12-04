На Донеччині повісився шестикласник

У місті Торезі Донецької області повісився учень 6 класу загальноосвітньої школи № 11.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила одна з колишніх вчителів школи, яка наразі перебуває на пенсії.

За її словами, хлопчик повісився удома, прийшовши після школи у п'ятницю, 2 грудня, а сьогодні його поховали на цвинтарі селища 7-ої шахти.

Обставини надзвичайної події, «напевно, з'ясовуються», зазначила колишній педагог.

Офіційної інформації про даний суїцид школяра від правоохоронних органів поки не надходило.