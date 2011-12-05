У Луганську припинена трансляція ролика, що рекламує ЄврАзЕС

У Луганську припинена трансляція ролика, що рекламує Євразійське економічне співтовариство (ЕврАзЕС), на телеканалах.

Про це УНІАН повідомив депутат Луганської обласної ради, замовник трансляції ролика Владислав КРИВОБОКОВ.

За його словами, про заборону трансляції йому розповіли представники двох луганських телеканалів ЛОТ та ІРТА.

«Мною на ім’я керівників телекомпаній були направлені листи з проханням дати роз'яснення з приводу розриву договірних відносин і, відповідно, знятті ролика з прокату. Відповідей поки що я не одержав», - сказав В.КРИВОБОКОВ.

У відкритому зверненні на своєму сайті він пояснює, що в ролику «лише на все висловив свою громадянську позицію, яка, до речі, відображає надії, принаймні, половини громадян України».

Як повідомляв УНІАН, у цьому ролику кілька пар рук спочатку руйнують пазли у вигляді карти України, Росії, Білорусі і Казахстану, а потім його збирають під логотипом ЄврАзЕС.

24 листопада народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами Олена КОНДРАТЮК висловила занепокоєння з приводу бездіяльності влади в Луганську і на державному рівні з приводу трансляції на регіональних телеканалах Луганська рекламного ролика ЄврАзЕС.

Як зазначає депутат, в рекламному ролику присутній державний символ України - Державний прапор, а також державні символи інших держав, що є порушенням вимог статті 8 Закону України «Про рекламу».

«Як голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами, я змушена звернутися в Генеральну прокуратуру України, Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів і в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення з проханням пригадати, що вони представляють державу Україна і мають дбати про її захист, і, звісно, зобов'язані дати правову оцінку фактам прояву недобросовісної реклами і вжити відповідні заходи», - повідомила О.КОНДРАТЮК.

25 листопада стало відомо, що ролик замовив депутат Луганської обласної ради від КПУ Владислав КРИВОБОКОВ.

17 листопада В.КРИВОБОКОВ заявив, що готовий накласти на себе руки будь-яким способом, якщо Україна вступить у Європейський Союз. У заяві депутат, цитуючи кодекс самурая, пропонує парі політикам, котрі є прихильниками євроінтеграції. У ньому депутат також зазначає, що знаходиться при повному розумі і тверезому стані.

2 грудня представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Луганській області Андрій ПРИВАЛЬЦЕВ повідомив, що Нацрада розглядає звернення народного депутата Олени КОНДРАТЮК з приводу трансляції на телеканалах у Луганську ролика, що рекламує ЄврАзЕС.