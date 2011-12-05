До нас їде єврокомісар

Україну 5-6 грудня відвідає Комісар ЄС з питань освіти, культури, багатомовності та молоді (Education, Culture, Multilingualism and Youth) Андрулла ВАССІЛІУ (Androulla Vassiliou).

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, в ході візиту єврокомісар зустрінеться зі студентами, викладачами Національного університету «Києво-Могилянська академія», випускниками освітніх програм ЄС та відкриє конференцію «Східного партнерства» у сфері вищої освіти: «Tempus та Erasmus Mundus: можливості для «Східного партнерства».

За даними Представництва ЄС, мета конференції «Східного партнерства» – залучення якомога більшої кількості вищих навчальних закладів до участі у міжнародних освітніх програмах та розширення можливостей співпраці у галузі освіти.

У рамках свого візиту Комісар ЄС також проведе публічну лекцію у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на тему: «Можливості для співпраці й мобільності для осіб та інституцій між Україною та Європейським Союзом».