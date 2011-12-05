У Києві почали розбирати Будинок Крістера

У Києві почали розбирати легендарний Будинок Крістера на вул. Осиповського, 2-а, побудований ще у 1880 році для саксонського ткача і садівника Вільгельма Крістера.

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

«Сподіваюсь, що дерев’яний будинок розберуть, відремонтують і зберуть знову, адже свого часу був погоджений проект реставрації цього будинку. На жаль, ймовірність того дуже мала, оскільки за всю сучасну історію Києва такого ще не було», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зазначив, що будівлю визнали пам’яткою культурної спадщини в 2001 році. Довгий час вона нікому не належала. Головне управління культурної спадщини намагалось взяти будівлю на свій баланс, але право на нього висунули інші власники: Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, який знаходиться поруч.

«Парадоксально, що прикладу тих, хто нищить пам’ятки, наслідує навіть Національна академія наук України. Схоже нищення київських пам’яток стало справжньою епідемією. Боротися з епідемією можна двома способами: хворих ізолювати в спеціальних місцях, припустимо за ґратами, або проводити щеплення у вигляді нового жорсткішого пам’яткоохоронного законодавства», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії Київради звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням надати доручення відповідним службам зупинити будь-які роботи на цьому об’єкті. А також надати інформацію, які заходи київська влада збирається вживати, щоб зупинити руйнування будівлі та поновити пам’ятку.

Як наголосив депутат, В.Крістер залишив свій яскравий світ в історії Києва: завдяки його діяльності столиця стала називатися містом-садом. Він почав вирощувати в Києві химерні рослини і навіть виноград, завдяки чому поруч розташований масив отримав назву Виноградар. А двоповерхову дерев`яну садибу Крістера, за словами києвознавців, можна по праву називати архітектурно-історичним шедевром, вважає О.БРИГИНЕЦЬ.