У ЄврАзЕС досі не знають, хто приїде від України 19 грудня

Українська сторона не повідомляла, хто її представлятиме на засіданні ЄврАзЕС 19 грудня в Москві.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ.

«Думаю, це буде відомо безпосередньо перед приїздом – наша справа зробити запрошення, і воно надіслано», - сказав Т.МАНСУРОВ.

За його словами, якщо Україну представлятиме посадовець нижчий за главу держави, то цей представник не зможе взяти участі у «вузькому» засіданні на рівні Президентів. Проте він зможе взяти участь у відкритому засіданні.

«Кого Україна пришле, той і братиме участь, але формат його участі залежатиме від статусу посадовця. Якщо це буде Президент, він братиме участь у «вузькому» форматі», - сказав Т.МАНСУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Києві відбудеться ХV саміт Україна-ЄС, на якому планується офіційне оголошення про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС повідомили, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня в Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ, на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

1 грудня В.ЯНУКОВИЧ під час спілкування з українськими журналістами в Єрусалимі повідомив, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС посадовцями, оскільки зацікавлена у співробітництві з Митним союзом.

Відповідаючи на запитання, де він все-таки буде 19 грудня – на саміті ЄврАзЕС чи на саміті Україна-ЄС у Києві - Президент сказав: «Все це гра не наша. Це розуміють, хто зіставляє дві події». Він наголосив, що Україна, безперечно, буде представлена на саміті ЄврАзЕС.

«Україна буде представлена на ЄврАзЕС як спостерігач, і певні посадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співробітничати з Митним союзом», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що саміт Україна-ЄС 19 грудня відбудеться на вищому політичному рівні.