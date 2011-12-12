Масштабне ДТП на Одещині: двоє загиблих, 11 поранених
08:54, 12 грудня 2011Суспільство
2891 0
Після зіткнення автомобілі виїхали на зустрічну
В Одеській області внаслідок ДТП загинуло двоє і постраждало 11 осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 13.00 11 грудня в Іванівському районі, на 409-му км автошляху Київ-Одеса, водій легкового автомобіля Volkswagen Caddy, не обравши безпечну дистанцію, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем „ГАЗ-53”, що рухався попереду.
Після зіткнення автомобілі виїхали на смугу зустрічного руху, перекинулися і зіткнулися з автобусом „Богдан”, що їхав за маршрутом „Ширяєво-Одеса”.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще 11 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter