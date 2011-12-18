Зловмисники "доїли" банкомат як хотіли

У місті Краматорську Донецької області зловмисники через банкомат за допомогою електронного зчитуючого пристрою викрадали гроші з рахунків клієнтів одного з банків.

Як повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська», впродовж останніх двох тижнів до міського відділу міліції надійшло відразу кілька заяв від клієнтів банку. Жителі Краматорська скаржилися, що на їхніх карткових банківських рахунках зникли заощадження - від 500 грн. до 2 тис. грн.

Потім до міліції надійшла інформація і від банківських службовців. Виявилося, що на банкоматі, розташованому по вулиці Залізничній, співробітники установи знайшли електронний зчитувальний пристрій. Саме за його допомогою гроші знімалися з рахунків клієнтів, переводилися в місто Горлівку, де переводились у готівку.

Зараз перевірку проводять як працівники Краматорського і Горлівського місквідділів міліції, так і безпосередньо служба безпеки банку.