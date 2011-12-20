У КМДА запевняють, що столиця готова до снігопадів

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що столиця готова до снігопадів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, снігоприбиральна техніка цілодобово чергує у всіх районах Києва.

Для прибирання проїжджих частин підготовлено близько 300 одиниць техніки: 104 солерозкидувачі, 98 снігоочищувальних машин, 32 навантажувачі посипальних матеріалів і 50 тракторів зі щітками для прибирання снігу.

Дорожніми службами міста заготовлено близько 45 тис. тонн посипальних матеріалів, зокрема, 32 тис. тонн технічної солі (натрій-хлор), 2 тис. тонн фрикційних матеріалів та 11 тис. тонн піскосоляної суміші, яку використовують для посипання підйомів та спусків.

Для належного утримання та експлуатації прибудинкових територій житлових будинків і міжквартальних проїздів у зимовий період снігоприбиральну техніку та посипальні матеріали підготували і райони міста.

Зокрема, кількість заготовленої піщано-соляної суміші у Голосіївському районі становить 654 тонни, у Дарницькому – 198 тонн, у Деснянському – 262 тонни, у Дніпровському – 533 тонни, в Оболонському – 220 тонн, у Печерському районі – 437 тонн, у Подільському – 250 тонн, у Святошинському – 185 тонн, у Солом’янському – 480 тонн та 407 тонн - у Шевченківському районі.

Наводити лад на прибудинкових територіях будуть 342 одиниці спеціальної техніки. Серед них: 116 – мала механізація, 203 – трактори для прибирання снігу і 23 – трактори FOTON-FT-454, придбані у 2011 році.

Як інформують у КМДА, з 15 жовтня запроваджене постійне чергування комунальних бригад у кожному районі Києва. Вони візьмуться до роботи, як тільки стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Двічі на день управління житлового господарства отримує свіжі прогнози погоди від київського Гідрометцентру і готове оперативно відреагувати навіть на раптове зниження температури.

Зважаючи на погіршення погодних умов, столична влада просить киян бути пильними та обережними, особливо на дорогах міста.