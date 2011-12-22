Янукович пояснив, чому відхилив вимогу МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти підвищення ціни на газ для населення.

Про це він сказав учора на підсумковій прес-конференції в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Звісно, ми бачимо, що далі підвищувати нікуди. Ми не можемо перекладати цю проблему на громадян нашої країни. Тому ми не стали підвищувати тарифи на 50%, як того вимагав Міжнародний валютний фонд», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.