Житель Херсона «взяв у полон» слюсаря

У Херсоні п`яний місцевий житель «узяв у полон» працівника ПАТ «Херсонгаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Херсонгаз», 19 грудня близько 11.00 слюсар служби експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання “Херсонгазу” за заявкою абонента прибув для розпломбування газового приладу. Перед проведенням робіт, вивчаючи технічну документацію, він встановив, що документи оформлені неналежним чином - відсутнє узгодження проекту на газопостачання ПАТ “Херсонгаз”.

Споживач, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, для вирішення проблеми із розпломбуванням “узяв у полон” працівника «Херсонгазу» й погрожував не випускати з будинку, поки газопостачання не буде відновлено.

Завдяки спільним діям керівництва «Херсонгазу» та міліції слюсаря було звільнено.

Міліція розглядає питання притягнення зловмисника до відповідальності.