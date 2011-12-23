Канадець намагався завезти до України 755 кг гашишу

Прокуратура Одеської області передала до суду кримінальну справу щодо 46-річного громадянина Канади, якого було затримано під час спроби завезти на територію України з однієї африканської країни 755 кг гашишу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, згідно обвинувальному висновку, попереджено намір іноземного наркоторговця транспортувати надалі вантаж до Канади.

«Обвинувачений діяв за попередньою змовою з двома співучасниками злочину, разом з якими намагався завезти на теплоході велику партію гашишу, заховавши його серед керамічної плитки», - відзначили в прокуратурі.