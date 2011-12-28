Прокурор: у справі Климентьєва з'явилася цікава інформація

У справі зниклого головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА з’явилася інформація, яка може допомогти розкрити злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Він наголосив, що справою займається слідчий Головного слідчого управління МВС України, нагляд за нею здійснює Генеральна прокуратура.

«Деталі цієї справи розповідати не можу, тому що я не є наглядовим прокурором. Але з урахуванням того, що я володію інформацією, можу сказати одне: у справі є цікава інформація, яка дозволяє зробити висновок, що злочин має бути розкритий, справа має перспективу», - сказав Г.ТЮРІН.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак тодішній міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. В.ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.