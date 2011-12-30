Уряд ухвалив будувати метро в чотирьох містах

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної програми будівництва і розвитку мережі метрополітенів у Києві, Харкові, Дніпропетровську і Донецьку на 2011-2020 роки.

Як повідомляє офіційний сайт уряду, відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабміну 28 грудня.

Згідно з попередніми підрахунками, обсяг фінансування держпрограми будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2011-2020 роки може становити 62,815,64 млрд. грн.

Згідно з розпорядженням, Міністерство інфраструктури спільно із зацікавленими органами виконавчої влади, Дніпропетровською, Донецькою і Харківською облдержадміністраціями, а також Київською міськдержадміністрацією має до 1 квітня 2012 року розробити проект держпрограми і подати його на розгляд уряду.

Довідка УНІАН. На сьогодні метрополітен функціонує у трьох українських містах - Києві Харкові, Дніпропетровську.

Будівництво метро в Донецьку розпочалося у 1992 році і дотепер не завершено.