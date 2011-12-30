Міллер каже, що Київ хоче за «трубу» 20 мільярдів доларів

Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ в 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

Про це повідомив глава ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, передає РІА «Новости».

"Заявочна сума значна. Наші українські друзі назвали вартість своєї газотранспортної системи в районі 20 мільярдів доларів. Це велика сума з урахуванням того, що ще потрібно буде внести великі кошти для модернізації", - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, вартість модернізації української ГТС, за різними оцінками, становитиме від 2-3 до 7-8 мільярдів євро.

"Наші українські колеги прив`язали в переговорах питання зі знижкою ціни на газ. Якщо рахувати на обсяг 40 мільярдів кубометрів - той обсяг, який Україна повинна відбирати відповідно до діючого контракту, то знижка була б в районі 9 мільярдів доларів щорічно", - зазначив глава "Газпрому".

Нагадаємо, Україна безрезультатно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується почати 15 січня 2012 року.

Як заявив 29 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.