Новорічної ночі міліція п'яних не затримуватиме, але пива не дасть

В охороні громадського порядку на новорічні свята по всій країні додатково задіяно близько 20 тисяч співробітників міліції, зокрема військовослужбовців внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу з питань зв'язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

"Відсьогодні з 9 ранку почав роботу оперативний штаб, який продовжить свою роботу до 10 ранку 3 січня. Близько 20 тисяч працівників міліції, зокрема військовослужбовці внутрішніх військ, охоронятимуть громадський порядок разом з тими міліціонерами, які працюють щодня", - відзначив В.ПОЛІЩУК.

За його словами, також триває перевірка супермаркетів на предмет наявності у продажу несертифікованих піротехнічних виробів, триває "операція Ялинка" (з недопущення несанкціонованого вирубування хвойних дерев), крім того, співробітники Державтоінспекції супроводжують автобуси з дітьми, проводяться і інші заходи.

"Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО акцентував увагу співробітників міліції на толерантному, шанобливому ставленні до людей", - відзначив В.ПОЛІЩУК, пояснивши, що за дрібні порушення людей не затримуватимуть, зокрема, це стосуватиметься нетверезих громадян.

За його словами, якщо вони грубо не порушуватимуть громадського порядку, то міліція "чіпати їх не буде, може навіть додому відведе, але пива не дасть".