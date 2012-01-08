Двометрового дідуха хотіли подарувати Папі Римському, але залишили собі

На гірськолижному курорті «Буковель» (село Поляниця Яремчанської міськради Івано-Франківської області) проходить фестиваль колядок та щедрівок «Буковельські різдвяні піснеспіви».

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, свято в Карпатах розпочалося урочистою ходою та святковою феєричною каруселлю учасників та гостей.

Пообідній порі тут можна побачити різнобарв’я національних костюмів та дзвінкоголосся колядок і щедрівок кращих фольклорно-етнографічних колективів Прикарпаття. Участь у фестивалі беруть, крім запрошених солістів, ансамблів, хорових колективів також всі ті, хто бажає прославити Бога різдвяними піснями.

За словами організаторів, кульмінацією фестивалю стане встановлення різдвяного дідуха — українського оберегу, символу затишку та тепла, миру й злагоди в родині, достатку в Україні.

Виготовив двометрового дідуха український майстер з 20-річним досвідом з соломоплетіння Орест ПИРІГ. Дідух спочатку планували подарувати Папі Римському, але згодом вирішили встановити серед мальовничих схилів Карпат.

Учасники фестивалю будуть нагороджені дипломами та сувенірами.