Сорос прогнозує, що Європу чекають роки «драконівських обмежень»

Інвестор-мільярдер Джордж СОРОС вважає, що глобальній економіці загрожує "порочний цикл дефляції". Про це він заявив під час лекції в університеті індійського міста Бангалор, пише The Wall Street Journal.

За словами Дж.СОРОСА, навіть якщо єврозона переживе нинішню кризу, її очікують роки "драконівських обмежень". Він додав, що хоча у валютному союзі зараз з`явився де-факто регулюючий орган - фонд фінансової стабільності - правила видачі кредитів встановлюватиме Німеччина.

Дж.СОРОС особливо наголосив, що нинішня боргова криза випливає зі світової фінансової кризи 2008 року. Тоді багато європейських урядів виділили значні кошти на боротьбу з наслідками обвалу ринків й економічної рецесії, внаслідок чого державні борги відповідних країн збільшилися на десятки відсотків.

Інвестор однак вважає, що нинішня криза ще небезпечніша. У разі, якщо справа дійде до краху європейських банків, наслідки торкнуться всієї світової фінансової системи. Водночас, країни, що розвиваються, в цих умовах постраждають менше.

У 2011 році Дж.СОРОС звинуватив у розповсюдженні боргової кризи Німеччину і порадив створити єдині європейські облігації, які б забезпечили ЄС фінансову стабільність, нагадує Лєнта.ру.

Боргова криза в Європі вперше проявилася в 2010 році, коли на межі дефолту виявилася Греція, яка мала державний борг на рівні 130 відсотків ВВП. Попри заходи підтримки, вжиті ЄС, під ударом невдовзі виявилися й інші європейські країни, включаючи Італію й Іспанію.