У Львові можна знову купувати спиртне вночі

Галицький районний суд міста Львова зупинив дію рішення Львівської міськради, яке обмежувало продаж алкоголю в місті, повідомляє ТСН.

Про це повідомили представники громадської організації "Я - львів'янин".

З позовною заявою до суду звернувся один з підприємців. Тож у Львові знову можна купувати спиртне в торговельних точках, розташованих у малих архітектурних формах і після 20-ї години. Суд зупинив дію рішення депутатів міськради до розгляду питання по суті.

Нагадаємо, наприкінці грудня, у Львові встановили жосткі обмеженя на продаж спиртного у вечірній і нічний час.

