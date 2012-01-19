НБУ спростив погашення валютних кредитів

Національний банк України спростив для банків процедуру оформлення погашення фізичними особами валютних кредитів.

Про це йдеться в постанові Нацбанку №465 від 22 грудня 2011 року (реєстрація в Мінюсті 10 січня 2012 року), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документом вносяться зміни до Інструкції про здійснення касових операцій банками в Україні.

Зокрема, регулятор скасував норму, згідно з якою погашення клієнтом кредиту в іноземній валюті готівковою інвалютою банк повинен був обов`язково оформляти через поточний рахунок цього клієнта.

Як пояснили УНІАН в одному з комерційних банків, відкриття ще одного рахунку, серед іншого, - це додаткові витрати для клієнта. Тепер банк самостійно зможе вибирати схему погашення або через поточний рахунок клієнта, або через транзитний рахунок.

Крім цього, вищезгаданою постановою Нацбанк встановив, що сумнівні банкноти іноземної валюти для дослідження в їх справжності банки повинні будуть відправляти безпосередньо в Центральне сховище НБУ, а не через Операційне управління Нацбанку, як це робиться сьогодні.

Банки також повинні будуть доставляти конверти (пакети) або мішечки з сумнівними банкнотами для дослідження в їх справжності через службу інкасації або спецзв`язком, а не через уповноважену особу банку.

Постанова №465 набуде чинності після того, як офіційно буде оприлюднена.