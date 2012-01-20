На активісток Femen склали адмінпротоколи й відпустили

У Луганську на активісток Femen - учасниць акції біля Ленінського суду, склали протоколи про адміністративні правопорушення й відпустили.

Про це УНІАН повідомила начальник Відділу зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, їх звинувачують у адмінпорушеннях згідно зі ст. 173 («дрібне хуліганство») і ст. 185 («злісна непокора законним вимогам співробітників міліції»). Згідно з протоколами, вони зобов'язані будуть сплатити штрафи в розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних податками мінімумів (за ст.173) і від 8 до 15 мінімумів (за ст.185).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, під час оголошення в Ленінському суді Луганська вироку депутату міськради Роману ЛАНДІКУ активістки організації Femen провели акцію біля суду. Вони також намагалися прорватися на другий поверх суду, де оголошувався вирок Р.ЛАНДІКУ. Але їм це не вдалося, оскільки співробітники міліції їх відтіснили. 5 активісток Femen було доставлено до райвідділу міліції.