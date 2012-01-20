У Польщі затримали чотирьох українок

Працівники Прикордонної служби Польщі днями затримали чотирьох громадянок України, які працювали у Польщі з порушенням законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби, дві українки (віком 25 та 26 років) нелегально працювали на кухні в одному із закладів курорту Закопане на півдні Польщі. Жінок затримано, а справу передано до суду, після вироку якого вони будуть змушені залишити територію Польщі.

Крім цього, ще двоє українок працювали на сортуванні овочів поблизу міста Тарнув. Громадянки України мали оформлену заявку на працевлаштування у Польщі, але працювали на іншого роботодавця, що також є порушенням законодавства.

Усім чотирьом українкам за нелегальну роботу, крім необхідності виїхати з Польщі, загрожує штраф, розмір якого визначить суд.