Керівництво заводу підмінило муляжами устаткування на 5 млн. грн.
13:55, 20 січня 2012Суспільство
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Прокуратура порушила справу
На держпідприємстві «Бердянський завод скловолокна» керівництво підмінило устаткування вартістю понад 5 млн. грн. муляжами.
Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, «встановлено, що посадові особи підприємства здійснили підміну трьох склоплавильних платино-родієвих апаратів муляжами, чим скоїли розтрату довіреного їм майна на загальну суму 5,4 млн. грн.».
На сьогодні дії керівництва заводу кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Прокуратура порушила кримінальну справу. Ведеться слідство.
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