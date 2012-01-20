Керівництво заводу підмінило муляжами устаткування на 5 млн. грн.

На держпідприємстві «Бердянський завод скловолокна» керівництво підмінило устаткування вартістю понад 5 млн. грн. муляжами.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, «встановлено, що посадові особи підприємства здійснили підміну трьох склоплавильних платино-родієвих апаратів муляжами, чим скоїли розтрату довіреного їм майна на загальну суму 5,4 млн. грн.».

На сьогодні дії керівництва заводу кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Прокуратура порушила кримінальну справу. Ведеться слідство.