Стічні води збагатили звинувачених на 45 мільйонів

В Одесі при реалізації проекту будівництва глибоководного випуску стічних вод керівники приватного підприємства незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 45 млн. грн.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області.

Так, під час перевірки використання коштів стабілізаційного фонду при реалізації Головним управлінням капітального будівництва Одеської облдержадміністрації інвестиційного проекту щодо проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» встановлено, що «службовці приватного підприємства-підрядника внесли завідомо неправдиві відомості до довідок про вартість виконаних будівельних робіт і затрат, актів приймання виконаних робіт, на підставі яких незаконно заволоділи бюджетними коштами».

За ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна; службове підроблення) Кримінального кодексу України порушено кримінальну справу, зазначили у прес-службі облпрокуратури.