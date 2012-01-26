У США погіршили прогноз ВВП
01:21, 26 січня 2012Суспільство
1037 0
...втім, є і поліпшення
Федеральнарезервнасистема (ФРС) СШАпереглянула убік пониженняпрогноззростанняВВПкраїнина 2012рік,поліпшившиприцьому очікуваннящодо рівня безробіттята інфляції,повідомляєРадіоСвобода.
Згідно з новоюзаявоюФРС,реальне зростанняВВПпоточногорокустановитиме2,2-2,7%.Ранішепрогнозбувтрохиоптимістичнішим.
Крімтого, американськийЦентробанкухвалив зберегтиключовуобліковуставкувдіапазонівіднулядо 0,25%річних ітриматиїїнарекорднонизькомурівні якмінімум докінця 2014року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter