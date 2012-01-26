У США погіршили прогноз ВВП

...втім, є і поліпшення

Федеральнарезервнасистема (ФРС) СШАпереглянула убік пониженняпрогноззростанняВВПкраїнина 2012рік,поліпшившиприцьому очікуваннящодо рівня безробіттята інфляції,повідомляєРадіоСвобода.



Згідно з новоюзаявоюФРС,реальне зростанняВВПпоточногорокустановитиме2,2-2,7%.Ранішепрогнозбувтрохиоптимістичнішим.



Крімтого, американськийЦентробанкухвалив зберегтиключовуобліковуставкувдіапазонівіднулядо 0,25%річних ітриматиїїнарекорднонизькомурівні якмінімум докінця 2014року.

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