Американці готуються до навчань у Севастополі

Візит корабля ВМС США Vella Gulf до Севастополя поглибить співпрацю флотів України і Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, на цьому наголосив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій ЄЛІСЄЄВ під час протокольної зустрічі з командиром ракетного крейсера Vella Gulf капітаном 1-го рангу Марком ХЕРРІСОМ, що прибув з неофіційним візитом до порту Севастополя.

За словами С.ЄЛІСЄЄВА, візит американського корабля слугуватиме подальшій підготовці військових моряків до участі в антитерористичних операціях та операціях з боротьби з піратством на морі.

С.ЄЛІСЄЄВ охарактеризував двостороннє співробітництво двох флотів як стале та стабільне. Він нагадав, що практичне співробітництво українських ВМС з американськими колегами започатковане ще у 1994 році.

«Лише у 2011 році проведено 24 заходи двостороннього співробітництва, а всього за ці роки здійснено 211 таких заходів. Основними напрямками співробітництва є вивчення досвіду реформування та розвитку ВМС шляхом обміну делегаціями командувань, штабів та підрозділів, проведення спільних тренувань та навчань із залученням сил та органів управління за тематикою боротьби з тероризмом та піратством на морі, обмін візитами кораблів, навчання офіцерів ВМС ЗС України у навчальних закладах Міністерства оборони США та інші», - зазначив віце-адмірал.

С.ЄЛІСЄЄВ особливо ефективною формою співробітництва назвав проведення двостороннього українсько-американського навчання серії «Сі Бриз», яких, починаючи з 1997 року, відбулося вже 12, і в них також брали участь військовослужбовці 15 країн. Він висловив вдячність американській стороні за всебічну підтримку в проведенні даних навчань.

Віце-адмірал також висловив впевненість, що і під час перебування корабля у Севастополі на військових моряків двох країн чекає плідна співпраця.

М.ХЕРРІС, у свою чергу, подякував українським морякам за теплий прийом. Він також наголосив на насиченій програмі візиту, що, на думку офіцера, сприятиме поглибленню двостороннього співробітництва.

«На кораблі вже відбуваються відповідні заходи з підготовки до спільних занять та тренувань з українськими моряками, і я впевнений, вони пройдуть на високому рівні. Нам також буде дуже цікаво провести спільні з українськими колегами тактичні навчання безпосередньо у морі», - зазначив командир американського корабля. Офіцер додав, що він особисто й екіпаж корабля дуже задоволені можливість ознайомитися з Севастополем.

Також 26 січня відбулася протокольна зустріч командира американського корабля та супроводжуючих його осіб у Севастопольській міській державній адміністрації.

Під час перебування корабля ВМС США у Севастополі українськими і американськими моряками на кораблях Vella Gulf і «Гетьман Сагайдачний», а також в Центрі пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України буде проведено низку спільних тактичних занять і тренувань. Зокрема, заплановані спільні навчання з морської тактики, тренування та заняття по зв’язку, практичні тренування екіпажу американського корабля та представників ВМС України з питань використання обладнання боротьби за живучість. Крім того, відбудеться обмін досвідом медичного забезпечення, досвідом щодо організації фізичної підготовки на кораблях ВМС ЗС України та ВМС США.

Програмою візиту передбачено також проведення брифінгу для головних старшин ВМС ЗС України на борту корабля ВМС США Vella Gulf, відвідування американського корабля курсантами Військово-морського коледжу старшинського складу Академії ВМС ім.Нахімова, ліцеїстами Військово-морського ліцею.

Як повідомляв УНІАН, з 26 по 30 січня в порту міста Севастополь з неофіційним візитом перебуває ракетний крейсер ВМС США Vella Gulf. Візит корабля здійснюється у відповідності до переліку заходів військового співробітництва Збройних сил України на січень-лютий 2012 року.