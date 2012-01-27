Харківські чорнобильці оскаржать порушення проти них кримінальних справ

У Харкові активісти чорнобильського руху в суді оскаржуватимуть рішення міліції про порушення проти них кримінальних справ за підробку документів, що засвідчують їхні статуси ліквідаторів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН, говорячи про хід розслідування кримінальних справ, у яких фігурують активісти чорнобильських організацій Харкова.

На його думку, слідчі харківської міліції незаконно порушили ряд кримінальних справ «за фактом надання невідомою особою завідомо сфальшованих документів в Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області».

«На сьогодні моя справа знаходиться в суді. Немає в них жодного сфальшованого документа, а справу вони порушили. Це незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. В мене є не тільки оригінали документів, у мене є навіть квитки, які посвідчують мою поїздку», - зауважив В.ПРОСКУРІН.

Він наголосив, що кримінальні справи сфабриковані й повідомив, що чорнобильці оскаржуватимуть рішення міліції про їх порушення у Київському районному суді Харкова.

«Ми оскаржуємо сам факт порушення кримінальної справи, за якою виносилася постанова при притягнення мене в якості підозрюваного, застосовувалася стосовно мене підписка про невиїзд. Тому в Київському районному суді мій адвокат Володимир ТИМОШЕНКО оскаржив сам факт порушення кримінальної справи. Стосовно БІЛОЄНКА, ПРОКОПЕНКА (активісти чорнобильського руху – УНІАН) також чинилася сваволя. Оскарження порушення їхніх справ також буде», – сказав В.ПРОСКУРІН.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року слідчі облуправління харківської міліції допитали кількох чорнобильців у рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування їм пенсій. При цьому чорнобильців примусово доставили до міліції.

Кримінальні справи порушені за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).