Палаючий тюль впав на дворічне маля: батьки помітили через 45 хвилин

На Тернопільщині порушено кримінальну справу проти матері, через недогляд якої обгоріла дворічна дитина.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, встановлено, що жінка систематично залишала малолітню дитину без нагляду, а загалом троє її дітей проживають в антисанітарних умовах, обоє батьків ніде не працюють та зловживають алкоголем. Основним джерелом їхнього доходу є грошова допомога, що виплачується з держбюджету, по догляду за дітьми.

Нещасний випадок із найменшим сином стався, коли старші діти перебували у школі-інтернаті на навчанні. Жінка в цей час пішла в магазин, а батько порався на подвір’ї. У будинку сталося коротке замкнення через несправну електропроводку, як наслідок, загорілася тюль, поруч з якою лежав хлопчик.

За свідченням матері, з магазину вона повернулась лише через 45 хвилин, і побачивши у кімнаті, де залишила сина, дим, спершу пішла за чоловіком на вулицю і вже разом з ним почала розшукувати дитину. Чоловік забрав хлопчика, на якого впала палаюча тюль з підвіконня, коли тіло дитини вже обгоріло. Дитина отримала термічні опіки тіла 2-3 ступеня, їй зробили 9 операцій.

Стосовно матері прокурор Кременецького району порушив кримінальну справу за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною).