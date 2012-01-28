Тігіпко: у разі відмови МВФ Україна може звернутися до чотирьох країн

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що у разі відмови Міжнародного валютного фонду виділяти кредитні кошти Україна за запозиченнями може звернутися до Росії, Китаю, Бразилії та Індії.

Про це він заявив у ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п'ятницю ввечері.

«Коли ми говоримо про те, що вже безвихідна ситуація без МВФ - це не так. По-перше, сьогодні є можливість ще двосторонніх переговорів, і як мінімум, є 4 країни, які мають достатньо серйозні валютні резерви. Це Росія, Китай, Індія і Бразилія. Можна вести переговори, і я вважаю, потрібно вести переговори на двосторонній основі», - сказав С.ТІГІПКО.