У Хмельницькому з понеділка припинять заняття у школах
10:34, 28 січня 2012Суспільство
1461 0
Для 1-4 класів
З понеділка, 30 січня у школах Хмельницького призупиняється навчальний процес.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій МЕЛЬНИК у п’ятницю.
Згідно із документом, тимчасово припиняється навчання у 1-4-х класах в умовах низької температури (-20 градусів за Цельсієм).
У разі зниження температури до -24 градусів за Цельсієм не підуть до шкіл й учні 5-11-х класів.
Крім того, у дитсадках заборонено прогулянки малюків при температурі нижче -16 градусів за Цельсієм і швидкості вітру 3-7 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter