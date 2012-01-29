Погода на завтра

Завтра, 30 січня, в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 13°морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, в східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та у південній частині хмарно з проясненнями, невеликий, в Криму та Призов’ї помірний, місцями сильний сніг.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с; в Криму та Приазов’ї місцями 25-27 м/с, сильні хуртовини.

Температура вночі 13-18°, вдень 8-13°морозу; в Криму вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу (на Південному узбережжі вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу).

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21° морозу, в західних областях місцями 25-28°; вдень 10-15° морозу; на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 1-6° морозу.

На дорогах країни ожеледиця.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 16-21°, вдень 10-15° морозу; у Києві вночі 16-18°, вдень 11-13° морозу.