У Ніжині «свободівці» погиркалися з міліцією

У Ніжині Чернігівської області 29 січня під час урочистої ходи у пам'ять про Героїв Крут правоохоронці затримали кількох учасників акції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", під час проходження колони поблизу центрального ринку виник конфлікт із бійцями спецпідрозділу "Беркут".

«Міліціонери висмикнули з колони чотирьох юнаків, мотивуючи тим, що останні незаконно застосували піротехнічні засоби (фаєри). Затриманих заштовхали у міліцейський автобус. Лише після того, як учасники заходу зупинили ходу і повернулися на місце подій, міліціонери відпустили затриманих», йдеться у повідомленні.

Хода закінчилася мітингом та освяченням місця під майбутній пам'ятник Героям Крут.

Разом з тим, у Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області повідомили, що напередодні заходу було досягнуто домовленості, що учасники акції не будуть порушувати громадський порядок. Проте під час руху колони у Ніжині на адресу міліції лунали вигуки образливого характеру.

Також невідомі запалювали невизначені предмети, внаслідок горіння яких виділялися велика кількість диму та їдкий сморід. Співробітники міліції вилучили в учасників ходи ці предмети і провели з їхніми власниками та лідерами профілактичну бесіду. Інші учасники ходи продовжували скандувати образи на адресу міліції та активно намагалися завадити проведенню профілактичної роботи, яка, пропри перешкоди, все ж була проведена. Після цього громадяни вільно повернулися до колони та продовжили Рух, йдеться у повідомленні.

Спецзасоби та заходи фізичного впливу до учасників акції не застосовувалися. У подальшому порушень громадського порядку не було, зауважили у міліції.