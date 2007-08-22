Тимошенко попереджає Януковича, Бойка та Бакуліна про кримінальну відповідальність

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО попереджає прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА та голову правління НАК "Нафтогаз України" Євгена БАКУЛІНА про кримінальну відповідальність за зраду національних інтересів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про лідер БЮТ заявила на прес-конференції у Тернополі, коментуючи вчорашню заяву голови НАК "Нафтогаз України" про проведення переговорів між Україною і Росією про можливі варіанти обміну активами в нафтогазовій сфері.

«Я хочу попередити ЯНУКОВИЧА, БОЙКА та БАКУЛІНА, що в нас є 111-а стаття Кримінального кодексу, де за зраду національних інтересів за дії проти інтересів України передбачено від 10 до 12 років покарання. Від мене вони амністії не дочекаються», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що частину української газотранспортної системи хочуть обміняти на «невідомі активи нафтогазового комплексу Російської Федерації».

Крім того, лідер БЮТ зазначила, що підписані певні меморандуми про освоєння разом з «РосУкрЕнерго» шельфів Чорного і Азовського морів щодо видобутку нафти і газу.

«Я б хотіла нагадати тим чиновникам, починаючи з прем’єр-міністра України і закінчуючи міністром палива і енергетики БОЙКОМ, я хочу їм повідомити, що саме завдяки роботі нашої команди в парламенті було прийнято закон, який забороняє будь-які маніпуляції з нашою газотранспортною системою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.