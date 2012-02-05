Україна перестала купувати м'ясо у ЄС через екзотичний вірус

Україна перестала купувати яловичину і баранину у виробників з Євросоюзу. Про це пише "Комсомольська правда в Україні". Дане обмеження імпорту є тимчасовим, але необхідним. Справа в тому, що в Німеччині, Бельгії, Франції, Великобританії та Нідерландах спалахи захворювання тварин, викликані вірусом Шмалленберг, який вражає велику і дрібну рогату худобу. Ветеринари кажуть, що цей вірус екзотичний, передається комахами і раніше виявлявся лише у віддалених регіонах світу.

Думки з приводу небезпеки даного вірусу розділилися. Європейські медики запевняють, що нове захворювання для людини безпечне. У Росії ж упевнені, що ветслужби європейських країн замовчують ситуацію і не роблять достатніх заходів щодо запобігання захворювання.

А, наприклад, дослідники з Голландії обережно говорять, що можливість зараження людини вірусом Шмалленберг не виключена. При цьому симптоми хвороби можуть бути різними - від легкої нудоти до лихоманки та інтоксикації.

Вітчизняні експерти вважають заборону на ввезення м`яса із зони ризику цілком обґрунтованим. Тим більше, що на сьогодні для України цей крок не критичний, адже поки експорт яловичини за обсягом у нас перевищує імпорт.

При цьому низка учасників ринку не виключають, що зниження імпорту позначиться на якості українських м`ясопродуктів. М`ясопереробні підприємства і сьогодні нерідко заміняють в ковбасі яловичину м`ясом птиці. Тепер не виключено, що такі "підміни" будуть зустрічатися частіше.