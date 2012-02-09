Фірташ готовий помогти грошима

Голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ ініціює створення фонду для підтримки проектів молодих підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Д.ФІРТАША, найперспективніші інвестиційні проекти через Федерацію роботодавців зможуть отримати фінансування для початку бізнесу. Про це заявив Д.ФІРТАШ у ході зустрічі з керівниками великих підприємств, власниками малого та середнього бізнесу Чернівецької області.

Голова ФРУ підкреслив, що пілотним регіоном для діяльності фонду зможе стати Чернівецька область. На першому етапі фонд профінансує Д.ФІРТАШ.

Ініціативу голови ФРУ підтримало чимало буковинських бізнесменів, заявивши про готовність взяти фінансову участь у цьому проекті. «Надалі таку практику необхідно впроваджувати по всій країні, – сказав Д.ФІРТАШ. - Будь-хто повинен отримати можливість реалізувати свою бізнес-ідею. Нині молодь не має можливості просувати свою ідею, хоч би у якій царині. Банки не дадуть кредитів. До кого може звернутись студент? До своїх батьків чи до батьків своїх друзів. Коло замикається».

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ висловив підтримку цій пропозиції. «Це був би відмінний проект, де кожен мав би рівні можливості для реалізації. Щоб майбутнє наших дітей не залежало від того, з якої вони родини, які у них статки. Щоб була однакова стартова можливість для молоді», – додав губернатор Буковини.

У рамках зустрічі голови ФРУ та голови Чернівецької ОДА з представниками бізнесу було підписано Меморандум про співпрацю між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Федерацією роботодавців України. У цьому документі йдеться про залучення інвестицій у Чернівецьку область. Сторони домовились про створення постійно діючої Ради з питань розвитку підприємництва, та про організацію конкурсу із залучення інвестицій, у тому числі для інвестиційних проектів молодих людей, що прагнуть відкрити власний бізнес. Декілька з таких проектів дістануть підтримку вже в поточному році, заявив Д.ФІРТАШ.