Київ. 9 лютого. УНІАН. Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні скасувати спеціальні режими оподаткування щодо офшорних зон як один із кроків для скорочення державного боргу, що досяг за підсумками 2010-2011 рр. 40% ВВП проти 12% у 2007 р.

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, у фонді вважають за необхідне підвищити ставку податку на доходи фізичних осіб, сума доходу яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат (10,73 тис. грн.) із 17% до 20%.

Також МВФ рекомендує Україні ліквідувати «податкові ями», які підривають базу оподаткування, зокрема рівень оплати ПДВ, говориться в листі.

Щодо фіскальної політики України МВФ рекомендує ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ, яка на сьогодні залишається, а також до 1 липня вийти на 75% відшкодування ПДВ в автоматичному режимі та скоротити термін відшкодування до 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, кажучи про останній візит української делегації до Вашингтона наприкінці січня, заявив, що Україна продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення кредитування.

«Після нашої зустрічі прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ спілкувався з главою фонду Крістін ЛАГАРД. Це дає нам надію на продовження переговорів. І ми зараз готуємо нашу переговорну позицію. Після узгодження часу візиту ми знову виїжджатимемо до них», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Водночас він погодився з думкою прем`єр-міністра, що Україна може обійтися і без кредиту МВФ. «Єдине, що я можу підтвердити, - нинішні виплати хоч і важкі, але можливі й без кредиту МВФ. Це може бути зроблено за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок наших можливостей позичати на фінансових ринках», - сказав він.