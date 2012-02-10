МВФ: Нацбанк має забезпечити гнучкість курсу гривні

Національний банк України має відійти від існуючої de facto прив`язки обмінного курсу гривні до долара і забезпечити гнучкість обмінного курсу.

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми вже довгий час аргументуємо, що Україна як експортер сировинних ресурсів і відносно відкрита до потоків капіталу економіка, потребує більш гнучкої системи обмінного курсу. В існуючих умовах посилення невизначеності та навантаження на зовнішнє фондування монетарна і валютно-курсова політика мають бути більш гнучкими, для того щоб швидко реагувати на шоки і одночасно забезпечити захист валютних резервів», - говориться в листі.

У МВФ вважають, що існуюча прив`язка гривні до курсу долара «може дуже дорого обійтися Україні» як в частині забезпечення високих темпів економічного зростання, так і втрат резервів НБУ.

При цьому в МВФ визнають необхідність уникати надмірної волатильності, що може погіршити якість банківських і корпоративних балансів, а також зберегти довіру до гривні.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах із МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр А.КЛЮЄВ. Також у складі делегації був новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновити програму співпраці та «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, що була підписана раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол.».

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів із Росією.