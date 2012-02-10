У Нижньому Новгороді відкриється Генконсульство України

14 лютого міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ відкриють у Нижньому Новгороді Генеральне консульство України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, передбачається, що міністри прибудуть у Нижній Новгород 13 лютого, де проведуть робочий обід.

14 лютого зранку за участі керівників МЗС двох країн відбудеться церемонія відкриття Генерального консульства України у Нижньому Новгороді.

Після цього міністри візьмуть участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятника К.Мініну та Д.Пожарському, а також до меморіальної дошки Тарасові Шевченку.

Окрім того, міністри оглянуть тематичну фотовиставку до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та РФ.

Планується, що після цього К.ГРИЩЕНКО та С.ЛАВРОВА проведуть зустріч у форматі “віч-на-віч”. Далі програмою передбачено проведення під головуванням міністрів 6-го засідання підкомітету з міжнародних відносин Українсько-російських міждержавної комісії. По закінченню засідання передбачається підхід до ЗМІ.

Окрім того, передбачається, що цього ж дня К.ГРИЩЕНКО зустрінеться зі студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім.М.О.Добролюбова.