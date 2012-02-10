В Україні оголосили штормове попередження
19:14, 10 лютого 2012Суспільство
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На суботу-понеділок
На 11-13 лютого в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеоцентр, 11-13 лютого на території України утримається холодна погода (вночі 11 лютого на Південному узбережжі Криму температура 10-12° морозу). На дорогах ожеледиця.
10-12 лютого в гірських районах Закарпатської та Львівської областей існує небезпека сходу снігових лавин.
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