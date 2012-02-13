У пожежі загинули 7 дітей

Сьогодні о 6.15 у с. Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло семеро дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, діти віком від 2 до 14 років загинули від отруєння продуктами горіння.

Їхню матір з опіками тіла у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

О 7.00 двома пожежно-рятувальними відділеннями МНС пожежу було локалізовано та о 7.20 ліквідовано. Причина пожежі встановлюються.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група територіального управління МНС у Миколаївської області.