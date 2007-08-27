До лісової пожежі у Донецькій області додалися вибухи боєприпасів
08:50, 27 серпня 2007Суспільство
869
Розриви лунали щопівгодини
В Донецькій обл. горить заповідник "Крейдова флора". Як повідомляє "5 канал" з посиланням на МНС Донецької обл., на цій території почали вибухати старі боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, які залишалися в землі. Розриви лунали щопівгодини. На місце події додатково виїхали піротехніки, які обстежують колишні окопи і бліндажі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter