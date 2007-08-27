До лісової пожежі у Донецькій області додалися вибухи боєприпасів

В Донецькій обл. горить заповідник "Крейдова флора". Як повідомляє "5 канал" з посиланням на МНС Донецької обл., на цій території почали вибухати старі боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, які залишалися в землі. Розриви лунали щопівгодини. На місце події додатково виїхали піротехніки, які обстежують колишні окопи і бліндажі.

РБК-Україна