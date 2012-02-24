Українську армію можна скоротити

Міністерство оборони має намір оптимізувати чисельність Збройних сил України.

Як передає корреспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра оборони Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ.

Заступник міністра нагадав, що на сьогодні загальна чисельність Збройних сил України становить 190 тисяч військовослужбовців та інших працівників.

“Ми вважаємо, що в разі проведення реформування є можливість скоротити чисельність армії та мати більш компактні Збройні сили”, – сказав В.МОЖАРОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що у міністерства вже є певні розрахунки у цій сфері, однак остаточні масштаби скорочення поки не визначені.