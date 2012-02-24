Янукович: головне - завдати шкоди противнику ще до конфлікту

Проведення позаблокової політики Україною було ухвалено для того, аби мати у найближчі чотири-п’ять років стратегічну паузу для проведення військової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи вчора перед ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна з нагоди Дня захисника Вітчизни.

«Ця позиція продиктована необхідністю зниження напруженості воєнно-політичної обстановки у регіоні та здобуття на найближчі чотири-п’ять років стратегічної паузи для проведення військової реформи», - зауважив він.

За словами, В.ЯНУКОВИЧА важко переоцінити значну роль, яку відігравали протягом останніх 20 років Збройні сили України в утвердженні молодої Української держави, забезпеченні внутрішньої і зовнішньої стабільності, миру та спокою громадян.

«Проте ми не можемо стояти на місці. В епоху постіндустріального світу, глобалізованої економіки вирішення питання війни та миру відбувається в нових площинах, але не втрачає своєї гостроти», - сказав він.

«У цій ситуації головне – завдати шкоди противнику невійськовими засобами ще до того, як сам збройний конфлікт стане фактом. Сучасні технології унеможливлюють тривалі війни», - додав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ставка робиться на стратегію стримування і локальні спецоперації із використанням всього арсеналу політико-дипломатичних, розвідувальних, інформаційно-психологічних, економічних та екологічних засобів впливу на противника.

Він вважає, що глобальна фінансово-економічна криза загострила весь спектр проблем, пов’язаних із конкуренцією за стратегічні ресурси розвитку, що подекуди провокує спроби вирішити породжені нею проблеми воєнними засобами.

«Україна має бути готова протидіяти таким загрозам. У цих нових умовах радикальна реформа та модернізація Збройних сил – є імперативом політики національної безпеки», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що влада усвідомлює, що реформа армії в Україні збігається в часі з проведенням інших реформ – системи державної влади, судової системи, кримінальної юстиції, економіки, соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я.

«Тому вона має відбуватися з урахуванням співвідношення їх пріоритетності та необхідності нейтралізувати відповідні загрози як національній безпеці України в цілому, так і її обороні зокрема», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.