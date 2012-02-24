27 травня відбудуться позачергові вибори

27 травня 2012 року в місті Щорс Чернігівської області відбудуться дострокові вибори мера.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 339 народних депутатів з 415, зареєстрованих у сесійній залі.

В цей день також відбудуться позачергові вибори сільського голови в 33 населених пунктах, одного селищного голови та однієї сільської ради.