На Донеччині померли 473 дитини у віці до року

У Донецькій області минулого 2011 року померли 473 дитини віком до одного року.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Донецької області.

У повідомленні наголошується, що в Донецькому регіоні дитяча смертність, хоча і почала знижуватися, залишається значно вищою за середній показник по Україні.

Так, всього у 2011 році в області померли 473 дитини віком до одного року, що становить 11,4 випадки на 1 тисячу народжених живими, проти 12 випадків у 2010 році (у середньому по країні цей показник становить 9,1 випадки).

Крім того, статистики також констатували, що в 2011 році в регіоні було зареєстровано 305 мертвонароджених.

Загальне число народжених у 2011 році в Донецькій області становило 41,7 тис. осіб, що порівняно з попереднім роком більше на 1,1%, однак на 3,8% менше, ніж у 2009 році, і на 6% менше порівняно з 2008 роком.

У облстатуправлінні також повідомили, що матері, що народили малюків в 2011 році в Донецькій області, були віком від 14 до 49 років, батьки – від 16 до 74 років. Середній вік матері при народженні дитини становив 27 років, а при народженні першої дитини – 24,5 роки.