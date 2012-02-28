Хто в уряді лобіює браконьєрство?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО висловлює занепокоєння тим, що уряд пропонує повернути дозвіл на ввезення до України електровудок та інших засобів для рибного браконьєрства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи прийнятий 7 лютого парламентом у першому читанні урядовий проект закону про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання (№ 9139).

Даним законопроектом, зазначив віце-спікер, серед іншого вносяться зміни в статтю 53 закону про тваринний світ, зокрема, вилучається принципова норма про те, що в Україну заборонено ввезення «електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом».

М.ТОМЕНКО нагадав, що лише влітку минулого року після довгих дискусій у парламенті під тиском громадськості було ухвалено закон, яким, серед іншого, забороняється ввезення в Україну вищезгаданих знарядь лову. М.ТОМЕНКО, як автор закону, підкреслив, що дія закону вже за один сезон значно покращила ситуацію із неконтрольованим виловом риби, який зазвичай практично дорівнює промисловому.

Водночас віце-спікер наголосив, що не дивлячись на те, що щорічно в Україні вилучається приблизно 100 тис. браконьєрських знарядь, на руках рибних браконьєрів знаходиться до 10 млн. заборонених знарядь лову. Він підкреслив, що наслідки повернення дозволу на ввезення до України такого роду знарядь лову можуть бути катастрофічними.

«Величезний збиток тваринному світу наносить завезення в Україну браконьєрських знарядь іноземного виробництва: синтетичних сіток, електровудок, капканів», - наголосив один із авторів заборонної норми. М.ТОМЕНКО пояснив, що через їх дешевизну в більшості випадків вони просто викидаються після разового використання і на дні водойм накопичуються кілометри викинутих синтетичних сіток, які не гниють роками і в які потрапляє і гине риба.

М.ТОМЕНКО повідомив, що він вже направив профільному парламентському комітету свої поправки до законопроекту, в яких вимагає повернути норму про заборону на ввезення до України «електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом». Він висловив сподівання, що уряд та Комітет ВР врахують його пропозиції.

Окрім того, віце-спікер поінформував, що він особисто звернеться до прем’єр-міністра України з проханням роз’яснити, «хто в уряді лобіює узаконення в Україні рибного та мисливського браконьєрства».

М.ТОМЕНКО також повідомив, що ця тема стане ключовою під час круглого столу «Стан виконання законодавства України по боротьбі з браконьєрством напередодні весняного сезону полювання та нересту», що пройде у парламенті 1 березня за участю народних депутатів, представників Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби України, екологічних природоохоронних громадських організацій тощо.